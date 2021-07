Di Lorenzo premiato nella sua Ghivizzano: "I sacrifici alla lunga pagano, sembrava impensabile tutto ciò. Ho avuto momenti difficili nella mia carriera ora mi godo il successo" [VIDEO]

Napoli calcio - Giovanni Di Lorenzo è stato premiato nella sua Ghivizzano dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale. Il difensore del Napoli ha partecipato ad una festa in suo onore nel centro della cittadina toscana dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco: "Questa medaglia me la tengo molto stretta (ride ndr). Fino a qualche anno fa sembrava impensabile tutto questo. Ho sempre creduto in me stesso ed ora mi godo tutti questi traguardi arrivati dopo tanti sacrifici. Quando raggiungi certi obiettivi la soddisfazione è doppia perché ho passato dei momenti un po' brutti nella mia carriera ma attraversa la mia famiglia e la mia ragazza sono riuscito a superarli. Ora insieme a loro ci godiamo questo successo. Sono ancora in contatto con gli amici sui vari gruppi di Whatsapp"