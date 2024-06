Di Lorenzo-Napoli, Marchetti: "Si risolverà in questo momento preciso"

Calciomercato Napoli - Arrivano le parole di Luca Marchetti della squadra calciomercato Sky per dare aggiornamenti sulla questione Di Lorenzo-Napoli . Queste le sue parole:

“Ieri comunque l’incontro con Giuffredi è servito a blindare Folorunsho. Per il capitano azzurro bisognerà aspettare la fine dell’Europeo. Io non credo al fatto che non abbiano parlato di lui ma penso che comunque non si può arrivare a una situazione definitiva senza la presenza del giocatore. Io posso pensare che l’agente possa portare la visione del calciatore ma per trovare la soluzione definitiva deve arrivare con il giocatore. La mia sensazione è che non sia stato un incontro definitivo".