Di Lorenzo: "Il vero switch l’abbiamo fatto nella testa, ora tutti vorranno batterci! Vedere lo scudetto cucito addosso..."

La SSC Napoli è protagonista del nuovo numero di GQ Italia. La rivista mette gli azzurri in prima pagina e titola: "Perché il Napoli è la squadra da battere adesso", proponendo alcune interviste ad alcuni dei protagonisti della squadra: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Andrè-Frank Zambo Anguissa e Alex Meret.

Notizie calcio. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di GQ:

«Il vero switch l’abbiamo fatto nella testa, siamo stati super-concentrati. A un certo punto avevamo molti punti di vantaggio, e abbiamo capito che era il nostro anno. Ma non abbiamo perso intensità, in partita come in allenamento. Abbiamo continuato a dare il massimo, ad approcciare tutte le gare come delle finali. Siamo stati una macchina perfetta fino alla fine, la competitività interna al gruppo è sempre stata forte: questo ha fatto la differenza per vincere».

Vedersi lo scudetto addosso ci fa capire cosa abbiamo raggiunto. Ma ci dice anche che giocheremo da campioni d’Italia, che tutti vorranno batterci. Dobbiamo entrare in questo mood, dobbiamo dare il massimo per tenerlo ancora a lungo sulle nostre maglie. Anguissa è quello che, tra di noi, si veste nel modo più particolare»