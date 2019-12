Di Lorenzo in mixed: "Meritavamo la vittoria, in campo troppo timorosi: dobbiamo liberare la testa!" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in mixed zone al termine della partita contro l'Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La vittoria manca da un po' di tempo ormai. Siamo entrati in campo troppo timorosi e questo non deve succedere. La mancanza di vittorie incide ma ripartiamo dal secondo tempo pensando a martedì. Sarà una partita fondamentale. A fine primo tempo abbiamo aggiustato qualcosa e noi terzini erano più liberi di spingere. Ripeto: ripartiamo dal secondo tempo. Avremmo meritato la vittoria per quanto dimostrato sul campo. I primi a non essere contenti siamo noi. Non bisogna solo dirlo a parole ma dimostrarlo sul campo e penso che oggi l'atteggiamento non è mancato, così come c'è stata la voglia di vincerla. Dispiace per il risultato. Terzino di spinta? Gioco dove mi dice il mister, non c'è nessun problema, cerco sempre di dare il meglio in qualsiasi ruolo. Non è vero che non abbiamo coraggio. Il timore dipende dalla vittoria che manca e questa cosa ci pesa in maniera inevitabile. Dobbiamo liberare la testa e giocare come sappiamo perché siamo forti. Martedì faremo una bella partita. Manca pochissimo per la qualificazione, tutti insieme vogliamo raggiungere questo primo obiettivo e poi penseremo al campionato dove dobbiamo recuperare terreno".