Di Lorenzo: "La Nazionale è un sogno! Da piccolo mi ispiravo a Maicon, Leao l'avversario più forte che ho affrontato"

Il terzino Giovanni Di Lorenzo è stati ospite questa mattina di "Azzurri Live", il consueto appuntamento sui canali social della FIGC in diretta dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove i ragazzi della Nazionale italiana sono in ritiro per preparare i prossimi impegni contro Malta e Inghilterra, sulla strada verso Euro 2024.

Queste le parole di Di Lorenzo in Nazionale: “È sempre bello tornare qua a Coverciano e vivere il raduno insieme ai miei compagni. Fa piacere sapere che sabato sera a Bari lo stadio sarà pieno e che ci sarà una grande spinta. Arrivare a vestire questa maglia è un sogno e vincere la finale degli Europei è stato davvero unico e ci legherà per sempre. Tornare a Wembley sarà emozionante: rivivrò certamente i bei momenti vissuti non solo quella sera, ma durante tutto il percorso affrontato”.

Su Spalletti: "Qualche compagno mi ha chiesto informazioni, ma il mister non ha bisogno di presentazioni. È un allenatore esperto ed ha tantissima voglia come noi".

Poi ha risposto ad alcune curiosità: "Un terzino che ammiravo da piccolo? Maicon. Il più forte in questo momento? Alexander Arnold, ma anche Cancelo e Hakimi".

L'avversario più forte affrontato? "Probabilmente Leao, devo dire che veramente forte, difficile da affrontare e da marcare".

Com'è cambiato il ruolo dei terzini: "Negli ultimi anni credo sia il ruolo che è cambiato di più nel calcio, con un'evoluzione positiva e nuove collocazioni in campo per mettere in difficoltà l'avversario".