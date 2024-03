Sonia, mamma del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del figlio in un'intervista ai canali ufficiali della SSC Napoli:

"Com'era da bambino? Come adesso, sorridente con le idee chiare. E' sempre stato felice, un po' timido ma nello stesso tempo determinato. Faceva marachelle? Devo essere sincera, no, non le ha mai fatte. Come papà è eccezionale, è veramente bravissimo, si dedica alle figlie e le fa divertire. E' come lo vedete".