Di Lorenzo, l'ex agente: "Forte nelle gambe e nella testa e può ancora crescere"

Notizie Calcio - Giovanni Di Lorenzo, parla l'ex agente. Così ne ha parlato Vittorio Tosto ai microfoni di Tmw:

"E' un calciatore che conosco benissimo, l'ho gestito per due anni al Matera e ringrazio l'Empoli che ha avuto fiducia nella mia intuizione. E' forte nelle gambe e nella testa, non sbaglia né un allenamento e né un esercizio. Fa piacere vedere giocatori che partono dal basso e arrivano ad emergere. Significa che anche in italia ci sono giocatori forti a cui serve dar fiducia. A mio parere Di Lorenzo ha ancora margini di crescita".