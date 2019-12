Di Lorenzo, l'agente: "Se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli avrebbe preso Veretout. Hysaj protagonista con il Sassuolo"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Di Lorenzo? Può fare ancora meglio con Gattuso, può trasmettergli a livello caratteriale quel qualcosa in più per fare il passo di qualità ma come anche a Hysaj e Mario Rui. Io sono convinto che Gattuso può dargli quacosa per farli migliorare. Gattuso va aiutato dalla società e dai calciatori".

"Hysaj è stato il protagonista nel secondo tempo contro il Sassuolo, calciatore importante che può dare una mano a raggiungere gli obiettivi".

"Veretout? Quando lo stavo prendendo in procura, andai in Francia per parlare con la famiglia e chiamai Gattuso per avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, per Gattuso è un calciatore importante. Sicuramente se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli lo avrebbe preso".

"Io conosco Gattuso dai tempi di Pisa, aveva dei miei calciatori in quella squadra".

"Kulusevski e Boga sono i due esterni più forti della Serie A, se fossi il Napoli li prenderei subito. I miei calciatori mi dicono che Kulusevski è molto serio e diventerà un calciatore straordinario".

"Sprocati? Ci aspettiamo tanto da lui, ha gli stessi mezzi di Kulusevski ma hanno due età diverse. Pensiamo che possa giocare in squadre importanti".