Di Lorenzo, l'agente a CN24: "Sa bene che deve lavorare tanto per arrivare all'Europeo"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Di Lorenzo titolare all'Europeo? Di sicuro nel calcio non c'è niente, se continua a giocare così all'Europeo ci arriva tranquillamente. Giovanni ha una mentalità importante e sa che deve lavorare per arrivare ad un obiettivo. Non c'è il problema di sopravalutare la situazione".