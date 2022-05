Di Lorenzo, l'agente: "Rinnovo? Bisogna chiederlo al presidente ma resterà come Mario Rui"

Ultime calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore che ha fatto il punto sul futuro dei suoi assistiti. Giuffredi è partito parlando del futuro dei Giovanni Di Lorenzo:

"Sta benissimo a Napoli ed è contento di rimanerci. È presto capire che strada prendere comunque per lui, Mario Rui e Politano. Giuntoli e Spalletti devono ancora fare il punto con il club e soprattutto noi procuratori dobbiamo ancora incontrare la società".

Rinnovo Di Lorenzo? "Bisogna chiederlo al presidente. Lui è uno che merita dal punto di vista del professionista. Sta bene a Napoli, non avrebbe nessuna preclusione a rimanerci a vita. Però naturalmente è giusto che ne venga riconosciuto il valore. Mario Rui sarà rimpianto, la stagione che ha fatto quest’anno è da incorniciare e da tenere a mente per i prossimi dieci anni. Per i prossimi due anni quasi sicuramente resterà a Napoli. La cosa bella è che adesso è stimato anche dalla gente. Ha avuto la forza di trasformare le critiche in applausi. Gli si può dire tutto ma non che non sudi la maglia. Le sue prestazioni sono state sempre di un livello altissimo, il più costante con Di Lorenzo".