Di Lorenzo, l'agente: "Forse Giovanni ha un solo difetto..."

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Politano, Di Lorenzo e Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. L’agente ha parlato anche delle situazioni dei giocatori del Napoli suoi assistiti tra cui Di Lorenzo:

Di Lorenzo, capitano con un solo difetto

«Se ha un difetto? A volte è troppo buono e questo nel calcio può essere un difetto. Quando uno gioca a certi livelli ed esercita il ruolo di capitano, a volte deve far valere il peso che ha. Lui è una persona tanto sensibile, tanto perbene, l’unico mezzo difetto è questo poi per il resto è perfetto. E’ con me da tanti anni e non ha mai sbagliato niente sul piano professionale e umano, da questo punto di vista è veramente una mosca bianca. Per questo gode di grande rispetto, anche da parte degli arbitri. Il gesto che più mi ha toccato è stato durante una partita di Coppa Italia Napoli-Frosinone, dove lui è subentrato dalla panchina e gli hanno dato la fascia di capitano, lui l’ha presa e l’ha data a Gaetano per fare un regalo a lui che è un ragazzo napoletano».