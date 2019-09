Di Lorenzo, l'agente: "A lungo andare arriverà in Nazionale, è affidabile e concentrato"

Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Di Lorenzo è un giocatore affidabile, sta prendendo tutto con serietà e concentrazione. Il gol alla Juventus è il continuo della sua favola, visto che due anni fa era in Lega Pro. A lungo andare arriverà in Nazionale, ha tutte le qualità: Mancini l'ha fatto capire. E' giusto che ora non l'abbia convocato ma tra qualche mese, quando avrà assaporato le coppe europee e sarà maturato, sarà pronto anche per la Nazionale".