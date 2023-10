Di Lorenzo a Mediaset: "Bello ritrovare Ancelotti, Osimhen è carico come tutta la squadra! Ecco cosa serve per battere il Real"

Notizie calcio. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset alla vigilia di Napoli-Real Madrid di Champions League.

Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo alla vigilia di Napoli-Real Madrid:

“Sarà bello rivedere Ancelotti, per me è stato un onore essere allenato da lui e dal suo staff. E’ un grandissimo allenatore e mi ha dato subito fiducia qui a Napoli”.

Sulla crescita della squadra: “Nelle ultime uscite abbiamo fatto meglio, ma la Champions League è un’altra competizione. Abbiamo fatto un’ottima partenza a Braga e non era facile, siamo pronti per domani sapendo che avremo di fronte una grandissima squadra con grandi campioni. Dovremo dare il massimo”.

Sulla situazione Osimhen: “E’ carico per la partita contro i Real Madrid come lo è il resto della squadra. Sappiamo che è una grande calciatore ed è importante per noi, cercheremo di metterlo nelle condizioni ideali per farlo rendere al meglio come ha sempre fatto. Per noi non è cambiato nulla, è il solito Osimhen e questo ci lascia ben sperare per domani”.

Sulla sfida a Vinicius e Bellingham: “Sicuramente sono grandissimi giocatori. Bellingham ha fatto tantissimi gol ed è stato determinate, dovremo fare attenzione a tutti e ci vorrà un grande lavoro di squadra. Serviranno, cuore, giusto atteggiamento e la spinta dei tifosi che non manca mai. Il Real Madrid è forte, ma lo siamo anche noi”.