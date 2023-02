Di Lorenzo: "Spalletti determinante, alla Champions penseremo a tempo debito! De Laurentiis? E' contento della stagione"

Notizie Napoli calcio - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in mixed zone al termine del successo ottenuto ieri sera contro la Cremonese.

Napoli-Cremonese 3-0 intervista Di Lorenzo mixed zone

Ecco le parole di Di Lorenzo ieri al Maradona:

"Il segreto della squadra? Si chiama lavoro. Domenica mettiamo in campo i frutti del lavoro dell'intera settimana. Dobbiamo andare avanti così. La mia crescita? Spalletti ha migliorato sia il sottoscritto che la squadra. Personalmente ha avuto un impatto significativo come calciatore e come persona. Devo continuare su questa strada".

Sulla Champions League: "Ci penseremo a tempo debito, quando il match sarà vicino.Il nostro obiettivo è fare bene. Ci troveremo di fronte una squadra che sta facendo un buon campionato. Proveremo a passare il turno dando il nostro meglio".

Sul silenzio di De Laurentiis: "Noi lo sentiamo vicino a noi, è contento di questa stagione. Dobbiamo andare avanti così come dice lui".

Sulla posizione in campo: "Dipende dall'avversario. Noi ci accentriamo per avere gli esterni larghi".