Di Lorenzo a Dazn: "Dobbiamo fare meglio, non possiamo giocare così in casa! Sugli obiettivi e la sosta..."

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Fiorentina 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it

"L'obiettivo è stare davanti con le altre e lottarci il campionato fino alla fine. Stasera è stata una brutta partita, una brutta sconfitta in casa, la Fiorentina ha giocato meglio, dobbiamo accettarlo sapendo che però bisogna fare di più e meglio, mi dispiace per questa sconfitta, ora c'è la sosta, andare alla sosta con una sconfitta non è bello ma dobbiamo lavorare e cercare di guardare subito avanti. Non è questione di fame, bisogna fare di più, bisogna fare meglio, abbiamo trovato davanti una squadra brava a palleggiare e a fare la partita, in tanti frangenti l'abbiamo sofferta ma dobbiamo subito guardare avanti, dispiace ci sia la sosta ma al ritorno analizzeremo col mister la partita per cercare di migliorare, soprattutto non possiamo fare queste partite in casa davanti ai nostri tifosi".