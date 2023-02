Di Lorenzo a Dazn: "Abbiamo una grande opportunità! Fascia bella pesante e su Kvara, il calendario e la scaramanzia..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Cremonese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Di Lorenzo intervista Dazn Napoli-Cremonese

“Non c’è scaramanzia, abbiamo messo la stessa maglia della Coppa ed abbiamo vinto lo stesso, quindi siamo contenti così.

Cosa si prova ad indossare la fascia di capitano? Questa fascia è bella pesante e si sente (ride, ndr). Abbiamo una grande opportunità quest’anno ed è inutile girarci intorno, però la squadra è super concentrata e vuole continuare a lavorare in questo modo. Poi vedremo dove arriveremo.

Abbiamo passato un’estate particolare per le partenze eccellenti, l’obiettivo era formare un nuovo gruppo. Quando il mister mi ha dato la fascia ero onorato ed ho iniziato a lavorare in questa direzione. Stiamo facendo un grande campionato e speriamo di arrivare in fondo”.

Calendario delle ultime partite di maggio lo conosco a memoria? No, è troppo in là. Pensiamo solo alla prossima partita.

Auguri a Kvaratskhelia? Non sono stato il primo, ma stamattina presto appena alzato. E’ un ragazzo che merita e speriamo tutti che continui così”.