Di Lorenzo in mixed: "Da Matera al Camp Nou? Si gioca per serate come queste, siamo riusciti a limitare Messi! Gattuso ci ha fatto i complimenti" [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 in mixed zone. Ecco quanto dichiarato:

"Bella emozione questa sera, giocare queste partite è il sogno di tutti i bambini. Ho cercato di godermela e divertirmi. Sull'unico errore difensivo abbiamo subito il pareggio, anche noi possiamo fargli male. Il mister ci ha fatto i complimenti, ci ha detto di pensare subito al campionato. Col pareggio abbiamo cercato il gol del vantaggio, è stata una bella partita che lascia note positive per il campionato e la gara di ritorno. Pensiamo a recuperare punti in campionato. Da Matera al Camp Nou? Bellissima emozione, uno gioca per serate come queste, sono contento di aver giocato. Messi è un campione, uno deve limitarlo il più possibile e questa sera ci siamo riusciti".