Di Lorenzo in conferenza: "Gol al San Paolo, che emozione! La cosa importante sono i 3 punti, ora pensiamo alla coppa Italia. Cori? Brutto sentirli"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso in conferenza stampa. Serie A, la SSC Napoli ospita allo stadio San Paolo il Torino. L'allenatore del Napoli dopo il match al San Paolo.

"La prima occasione è andata male, potevo fare meglio ma Sirigu ha fatto una bella parata. Poi sono riuscito a fare gol, il primo al San Paolo. Emozione bella. Però la cosa importante sono i 3 punti della squadra".

"Banco di prova importante oggi con il Torino, abbiamo fatto una buona partita ma anche stasera abbiamo subito gol. Dispiaciuti per il gol preso ma stiamo avendo continuità di risultati. Ora pensiamo alla coppa Italia".

"Difesa? Siamo più concentrati, la fase difensiva è migliorata".

"Striscione? Non l'ho visto oggi, ma i cori di Brescia non sono stati belli. Dispiace sentire sempre cori contro Napoli".

"Dobbiamo continuare così, stiamo facendo passi in avanti: stasera è stata una grande prova".

"In campionato stiamo recuperando qualche posizione. Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando bene e in campo facciamo ciò che chiede il mister. La stagione non è compromessa".

"Non mi aspettavo di giocare così tanto, era un obiettivo ma sapevo cosa potevo dare alla squadra. Il campionato non finisce oggi, devo continuare a crescere e giocare così".