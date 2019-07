Di Lorenzo: "Giocheremo ogni partita fino alla morte per onorare la maglia, voglio segnare al San Paolo e sentire il boato dei tifosi"

Dimaro ritiro Napoli 2019 - Giovanni Di Lorenzo parla nell'intervista a Tv Luna. Dopo la terza amichevole stagionale tra Napoli e Cremonese con il risultato di 3-3, parla il calciatore del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe come allenamento, siamo soddisfatti. Adesso pensiamo a quella difficile di domenica. Puntiamo alla condizione in questo momento. Alzando l'asticella crescerà l'attenzione. Gicoando e giocando insieme ci aiuteranno a conoscerci, siamo diversi nuovi. Mi hanno accolto tutti bene, sono molto contento. Capirò anche io meglio cosa vuole il mister. Il tempo è amico e ci aiuterà a crescere. Ancelotti mi chiede di giocare rapido e veloce, vuole da tutti un gioco rapido. A Dimaro c'è una passione bellissima, dal primo giorno la tribuna è sempre piena, ci danno una grossa spinta i tifosi e cercheremo di ripagarli. Non dobbiamo fare promesse, c'è il campo che è l'unico giudice, vogliamo giocare partita per partita alla morte per onorare la maglia. La Nazionale è un sogno che passa attraverso le prestazioni con il Napoli, chercherò di raggiungere questo obiettivo. Vogliamo accontentare i tifosi con lo scudetto. Con Kevin non è una battaglia, ci saranno tante partite e in qualche momento giocherò io e altre lui, è una competizione sana anche con Hysaj al momento. Aiuterà ad alzare il livello di tutti. L'anno scorso ho fatto parecchi gol, spero di farne qualcuno anche quest'anno, sarebbe unico segnare al San Paolo e sentire il boato dei miei tifosi".