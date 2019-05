Di Lorenzo e Veretout, l'agente: "Accelerata per Giovanni dopo Empoli-Torino, Corsi prende tempo. Jordan innamorato di Napoli!"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dopo Empoli-Torino c'è stata un'accelerata da parte del Napoli.Giuntoli lo ha voluto a tutti i costi, i prossimi potrebbero essere i giorni giusti. Visite mediche domani? Corsi si è preso un paio di giorni per riflettere, ha chiesto di aspettare fino a giovedì sera. L'accordo era, in caso di via libera da parte di Corsi, di firmare il contratto venerdì facendo le visite mediche giovedì. Quindi domani svolgerà queste visite e poi si attenderà la decisione dell'Empoli. Il Napoli su De Paul sta lavorando in maniera molto forte, è una pista concreta. Bennacer? Inizialmente ho sempre visto uno tra lui ed Almendra al posto di Diawara. Ho la sensazione che il Napoli voglia fare una squadra molto forte risolvendo in altro modo il problema della lista. Quindi per Diawara potrebbe arrivare anche Veretout. E' sempre piaciuto al Napoli ma ha tantissime squadre su di lui. E' innamorato di Napoli, ha una fissa per questa città. Se il Napoli lo vuole cercherò di arrivare al dunque. Di Lorenzo è un ragazzo umile e semplice e mi ricorda Moreno Torricelli per la sua trafila. E' molto duttile dal momento che può giocare in tante posizioni senza abbassare il suo rendimento".