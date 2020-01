Di Lorenzo e Mario Rui, l'agente: "Giovanni sta facendo bene anche da centrale, mi auguro che Mario Rui possa restare a lungo in azzurro"

Ultime mercato Napoli. Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Su Di Lorenzo: “Sta facendo bene anche da centrale, le sue sono prestazioni sempre importanti anche se contro l’Inter è stato sfortunato. Ovviamente si esprime al massimo da terzino destro perché può spingere maggiormente e proporsi in attacco”.

Su Mario Rui: “In estate si pensava che potesse andare via, invece con il passare del tempo sta acquisendo sempre maggiore leadership. E’ un giocatore da Napoli e mi auguro e credo che possa restare in azzurro per diverso tempo”:

Sul ritorno di Sarri: “Per quello che ha fatto merita solo applausi e sono sicuro che i napoletani, che sono un popolo di signori, sapranno tributare il giusto riconoscimento al tecnico”.