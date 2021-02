Calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI prima della partita contro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Siamo concentrati sul campo e dobbiamo lavorare bene in settimana per arrivare preparati alle partite. Le questioni esterne non ci toccano”.