Giuffredi: "Di Lorenzo? Conoscono il mio pensiero! Folorunsho rinnova per cinque anni, su Mario Rui e Politano..." | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli. Si è tenuto quest'oggi il summit tra la SSC Napoli, il presidente De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi (che rappresenta Di Lorenzo, Gaetano, Mario Rui, Politano e Folorunsho).

Il nostro Marco Lombardi ha intercettato lo stesso Giuffredi alla fine del meeting con la SSC Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo parlato solo di Folorunsho ed abbiamo quasi trovato l’accordo. Di Di Lorenzo preferisco non parlarne proprio, perchè il ragazzo vuole restare sereno e concentrarsi sull’Europeo e poi loro sanno il mio pensiero qual’è.

Per Folorunsho saranno cinque anni di contratto. Gaetano alla Fiorentina? Poi ne parleremo durante il ritiro così come per Mario Rui. Politano? Lui resta”.