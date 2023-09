Di Lorenzo a Sky: "Vittoria sofferta e voluta, non badiamo alle voci su Garcia! Sull'esultanza e le difficoltà..."

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Le parole di Giovanni Di Lorenzo dopo Braga-Napoli 1-2:

“Risultato importante, partire con una vittoria in trasferta è un ottimo passo per il girone visto che in Champions le partite sono tutte difficili".

Sul gol: “Non l’ho presa benissimo, ma meglio così. Sono stato anche un po’ fortunato, ma va bene cosi.

Sull’esultanza: “Ho esultato con i miei compagni ed amici, con lo spogliatoio che è la parte più bella che c’è nel calcio. Nessun segnale particolare”.

Sulla continuità: “Sicuramente dobbiamo migliorare in tante fasi, abbiamo sofferto il loro palleggio nel secondo tempo. Nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più, nel calcio è così perché se non fai il secondo gol poi rischi. Anche nel secondo tempo potevamo fare meglio in alcune occasioni, tipo il passaggio di Raspadori ad Osimhen. E’ una vittoria voluta e sofferta, ogni partita è difficile. A Genova non è stata la gara migliore, abbiamo reagito e siamo concentrati nel voler migliorare ancora”

Voci su Garcia? “A me e alla squadra non interessa ciò che si dice fuori. Siamo concentrati e lavoriamo duramente”.