Di Lorenzo a Sky: "Gesto Politano? Serve rispetto, ne succedono troppi e non va bene! La situazione ci rende infelici, nessuna frizione con Garcia"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Qual è il vero Napoli? Non stiamo riuscendo a dare continuità di risultati e prestazione, venivamo da due vittorie e ci tenevamo a fare anche la terza perchè con un filotto recuperi terreno in classifica. Dispiace che arrivi la sosta, arrivarci perdendo non è bello ma lavoreremo per migliorare gli errori commessi.

Siamo stati poco furbi e aggressivi? Dobbiamo dare più pressione sull’avversario per cercare di limitarlo e non farlo giocare facile, la Fiorentina era ben messa in campo e non siamo riusciti a pressarla bene e a fare il nostro tipo di gioco.

I giocatori sostituiti che fanno gesti? Dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamenti, in questo momento fanno più clamore senza i risultati. Non vanno fatti, dobbiamo avere rispetto per chi entra e per le scelte dell’allenatore, sono cose che sistemeremo nello spogliatoio. In un momento a caldo ci può stare una reazione, ma ne stanno succedendo troppe e non va bene.

Il consiglio dei saggi di Garcia? Abbiamo questo mini-gruppo.

Sensazioni di poca tranquillità in squadra e con l’allenatore? Sbagliato, non c’è questo tipo di frizione. È un momento delicato perchè non stiamo facendo benissimo e siamo sotto il nostro livello. Dobbiamo restare uniti e cercare di uscire da una situazione che non ci vede felici. Adesso c’è la sosta e dovevamo arrivarci vincendo, il campionato è lungo e dovremo fare molto di più tutti quanti“