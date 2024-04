Di Lorenzo a Sky: "Era una gara da vincere, quest'anno siamo vulnerabili. Champions? La nostra classifica conferma una cosa"

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Napoli-Frosinone:

"Sicuramente l'impegno c'è stato, per noi era importante vincere purtroppo quest'anno non siamo riusciti a trovare continuità di risultati. Sono gare alla portata che dovevamo portare dalla nostra parte, non è andata così. Sono gare da vincere giocando bene o male. Lasciamo punti importanti per strada e la classifica riflette questo andamento.

Da parte di tutti c'è la consapevolezza di fare di più per maglia e tifosi, se lo meritano. Anche oggi l'impegno c'è stato non mi sento di rimprovare a me ed ai miei compagni. Dovevamo fare gol nelle occasioni. Quest'anno non abbiamo dato la sensazione di squadra solida, siamo vulnerabili. Quando l'annata parte in un certo modo è difficile mettere isnieme i pezzi di un puzzle rotto. Non sono alibi. Daremo il massimo per fare bene fino alla fine e risalire la classifica.

Sfiducia tra i compagni? Tutti siamo consapevoli che si tratta di un 'annata brutta, siamo uniti per finire bene la stagione. Lo dobbiamo a tutti. Vogliamo raggiungere un posto in Europa. Oggi era una gara da vincere per rosicchiare punti davanti, per il risultato del Bologna e scontri diretti. Ci crediamo fino alla fine, crediamo alla Champions abbiamo una squadra di qualità".