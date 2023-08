Di Lorenzo a Sky: "Bravi a conquistare la vittoria, Spalletti in Nazionale? Vi dico come la penso"

Notizie Calcio Napoli - Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria per 1-3 contro il Frosinone.

"Sono contento per i due assist. Ci hanno aiutato a vincere una partita che si era complicata, ma siamo stati bravi a conquistarla. E' la prima partita ed è sempre difficile trovare le misure. Ci sarà tempo per giocare meglio, ma ripartiamo da questa reazione da squadra vera. Vedere lo scudetto sulla maglia è una bella emozione, ma dobbiamo resettare tutto ed essere bravi a giocare tutte le partite al massimo. Confermarsi è difficile, ma ce la metteremo tutta per difendere lo Scudetto. Dobbiamo essere bravi a non avere rischi. Il mister è esperto e abbiamo lavorato bene, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Messaggio a Spalletti? Gli ho fatto i complimenti, mi fa piacere vederlo sulla panchina dell'Italia. Avrò sempre un bel ricordo di Mancini, ma sono contento che ci sia Spalletti".