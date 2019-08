Di Lorenzo a KK: "Usciamo a testa alta! Contento del gol ma volevamo almeno il pareggio"

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss al termine della partita persa con la Juventus: “Usciamo a testa alta, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Eravamo sotto 3-0 e non era facile rimontare, grande prestazione della squadra. Siamo delusi dalla sconitta, dobbiamo migliorare in fase difensiva. Io ho cercato di fare il mio lavoro e quello che mi ha chiesto il mister. Sono contento per la prestazione della squadra, dobbiamo ripartire da questo secondo tempo. La sfida con Cristiano Ronaldo e De Ligt? Questi sono discorsi vostri. Sono contento per il gol, ma sicuramente speravo di uscire da qui con almeno un punto”