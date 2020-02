Di Lorenzo a Kiss Kiss: "Al Camp Nou per portare la qualificazione a casa! C'è rammarico per le occasioni sprecate ed il gol subito"

Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Era una gara difficile, l'unico errore è stata la rete del pareggio. La gara è ancora aperta, cercheremo al ritorno di portare a casa la qualificazione. Sono undici giocatori come noi, in campo dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. Gara difficile ma ancora aperta. Il Barcellona ha grandi campioni, giocano un grande calcio: è sempre difficile affrontarli. Li abbiamo limitati stasera, penseremo al ritorno. Tutti sono bravi, palleggiano bene. Quando hanno palla loro devi stare super concentrato, dispiace per il gol subito. C'è rammarico, abbiamo avuto qualche chances per poter fare male. C'è la consapevolezza di poter dire la nostra, al ritorno giocheremo tutte le nostre chances. Qua in campo mettiamo quello che ci chiede il mister".