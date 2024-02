Di Lorenzo a Dazn: "Non possiamo reagire solo dopo lo svantaggio, ecco cosa ci sta mancando! Sull'obiettivo Champions..."

Notizie Napoli calcio. Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Genoa 1-1:

“Cosa manca al Napoli? Manca continuità anche all’interno della gara stessa, facciamo frazioni buone ed altre dove non siamo concreti sotto porta”.

Cambio di passo dopo lo svantaggio? Non dovrebbe essere così, non dovremmo aspettare momenti di difficoltà per scuoterci. Oggi siamo partiti abbastanza bene, poi nella ripresa siamo venuti fuori con qualità per riprendere la partita. Non era facile perché il Genoa si è difeso bene, è sempre difficile ribaltare le partite. Questo pareggio non ci lascia contenti perché volevamo vincere per inseguire l’obiettivo della Champions League”.

Manca tranquillità? La differenza tra un giocatore normale ed uno forte si vede in questi frangenti, bisogna pensare al campo ed alla giocata. Non stiamo raccogliendo ciò che produciamo e ci dispiace per noi ed i tifosi, purtroppo in casa ci sta mancando qualcosa. Di certo non è per la pressione di tifosi che ci spingono sempre tutta la partita, dobbiamo fare noi qualcosa in più per trascinarli".