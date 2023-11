Di Lorenzo a Dazn: "Non ci sono mai stati problemi, vogliamo lottare per rivincere lo Scudetto! Ci proveremo fino alla fine"

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Salernitana-Napoli 0-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però l’abbiamo approcciata bene e la vittoria è meritata. Abbiamo fatto una buona partita e siamo contenti.

Problemi alle spalle? Problemi è un parolone, non ci sono mai stati. Non stavamo rendendo secondo le nostre possibilità. Abbiamo fatto buone partite all’inizio dell’anno, oggi era importante vincere e siamo contenti”.

Scudetto? L’obiettivo è stare lì e giocarcela fino alla fine per rivincere il campionato. L’obiettivo è quello, vogliamo stare in alto e fare di tutto per giocarcela fino alla fine”.

Sulla tenuta: “Stiamo crescendo sulla gestione della partita, prima della sosta vogliamo arrivare con tre vittorie con un filotto”.