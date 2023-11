Di Lorenzo a Dazn: "Mazzarri ha toccato le corde giuste, l'ambiente non era sereno! Champions? A Madrid per vincere"

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Atalanta-Napoli 1-2.

Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

«Sicuramente è stata una vittoria importante, sappiamo che a Bergamo e difficile vincere e giocare bene. È stata combattuta sul piano fisico, però abbiamo fatto un gran primo tempo, poi sono venuti loro e vincerla è importante per il percorso»

C’è ambiente più sereno con Mazzarri? «Sappiamo che il mister conosce l’ambiente e ha toccato le corde giuste in questi giorni. È molto esperto e ha cercato di dare un po’ di serenità perché la classifica non ci piace e l’ambiente non era serenissimo. Abbiamo lavorato sull’aspetto di stare più corti e più altri con la linea difensiva».

Su Osimhen? «È un giocatore importantissimo per noi e siamo contenti che sia tornato, aveva una gran voglia di tornare in gruppo e questo per noi è la prima cosa. Ora siamo tutti in forma e il mister sceglierà chi scende in campo»

Sul Real Madrid: «In Champions vogliamo andare avanti e andremo a fare la nostra partita sapendo che avremo una grandissima squadra avanti a noi, ma si scende in campo per vincere».