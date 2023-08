Notizie Calcio Napoli – Il collega Alessandro Di Gioia è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”:

“Osimhen? Questo è un mercato strano, non ricco di affari ma molto pazzo, bisogna vedere cosa accadrà perché c’è la variabile Arabia può cambiare tutto. Le parole del Napoli fanno tranquillizzare i tifosi ma in questo mercato sono restio a dare per fatta la permanenza di Osimhen”.