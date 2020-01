Di Gioia (giornalista): "Con l’arrivo di Petagna, il Napoli ha chiuso il mercato invernale. Mertens? Il Chelsea lo vuole subito"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Di Gioia, giornalista:

“Con l’arrivo di Petagna, il Napoli ha probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata, potrebbe accadere qualcosa solo per il terzino sinistro. Anche la Roma era interessata all’attaccante della Spal, ma De Laurentiis è stato bravo nel credere nell’operazione e nelle capacità dell’attaccante. Sul terzino sinistro invece, potrebbe arrivare Alessandro Tripaldelli del Sassuolo e sarebbe un investimento futuro. Il mercato del Napoli è utile per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Il Chelsea è molto interessato a Mertens e proverà a prenderlo in questa sessione. Il Napoli però ha già rifiutato 8 milioni per il belga, ma non ci risulta una chiusura. Younes ha rifiutato praticamente tutto facendo irritare Giuntoli e quindi potrebbe anche restare, ma con un ruolo marginale e potrebbe addirittura uscire dalla lista della serie A. I no alla Sampdoria e al Torino di Younes sono stati importanti perchè il calciatore ha fatto saltare l’operazione”.