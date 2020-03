Di Gennaro: "Porte chiuse? Scelta saggia del Governo, ma ora servono giuste misure"

Ultime calcio - Antonio Di Gennaro, nel suo consueto intervento a TMW Radio, ha parlato anche delle disposizioni governative per fronteggiare l'emergenza Coronavirus:

"Mi sembra una scelta saggia, il governo ha dato le sue disposizioni e mi sembra una normale conseguenza. Anche nelle altre Nazioni stanno adottando provvedimenti simili perché è una situazione seria. Bisogna adottare le giuste misure per cercare di arginare un problema che sta mettendo in difficoltà il calcio e ovviamente tutta la quotidianità del nostro paese. Per far fronte a questo enorme problema la prima cosa da fare è tornare ad essere coesi, e al momento questa coesione non c’è”.