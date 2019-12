Di Gennaro: "Napoli? Calciatori irriconoscibili, il traguardo minimo è l'ingresso alla prossima Champions"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e opinionista della RAI, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sul Napoli.

"Situazione strana, ci sono dei problemi. Le cose successe, se vere, sono forti. Ci sono cose da rivedere, anche sotto l'aspetto tattico e penso al modulo e alla mancanza di un regista. La squadra non ha equilibrio, alcuni calciatori sono irriconoscibili: magari il chiarimento che c'è stato porta ai suoi frutti. Io al ritiro non ci credo, ma alcune volte può rimettere insieme le crepe. Recuperare non è facile, ora il traguardo minimo è l'ingresso nella prossima Champions".