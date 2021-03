Di Gennaro: "Insigne ritrovato, ora il Napoli ha una chance importante per la Champions"

Napoli calcio - Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Il Milan ha vinto una gara non semplice. Gli mancavano tanti giocatori e ha vinto un incontro importante, visto anche l'impegno dell'Inter di stasera. Se batte anche l'Atalanta, mette una seria ipoteca sul campionato. Juve che ha faticato 20' con la Lazio. Danilo davanti alla difesa non mi aveva convinto, poi però la partita si è messa sui binari giusti. La vittoria del Napoli, con un Insigne ritrovato, dà una chance importante per la Champions. Bene anche la Roma, la Lazio ha deluso".