Di Gennaro: "Garcia ha stravolto troppo. Panchina Napoli, so che la prima scelta era lui..."

Notizie Calcio Napoli - Non è nata sotto una buona stella il rapporto tra Rudi Garcia e l’intero ambiente partenopeo. Antonio Di Gennaro, intervenuto a Tmw Radio, ha svelato un retroscena sulla scelta dell’allenatore: “Io sapevo che la prima scelta era Italiano. L'allenatore lo ha scelto ADL. Allegri dopo gli anni di Conte alla Juve non fece stravolgimenti. Invece qui ho visto da subito una squadra diversa. Lobotka non entra più nel vivo del gioco. Non era da stravolgere la squadra più di tanto, c'è stato troppo uno stravolgimento tattico".