Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve prendere un difensore e un terzino sinistro forte e può puntare allo scudetto. Ospina è un grande portiere, ma per me Meret tutta la vita, è il futuro. Io manderei sempre via i giocatori e non gli allenatori per ricominciare un ciclo”.