Di Fusco: "Vi spiego perché non può reggere il confronto tra ADL e Ferlaino"

L'ex portiere Raffaele Di Fusco ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli, chi il miglior attaccante dell'era ADL?

"Indubbiamente Higuain, per quanto incideva e per come faceva giocare la squadra. Era una prima punta completa. Anche se Cavani e Mertens hanno lasciato il segno a loro volta".

E tra gli allenatori più importanti? "Benitez ha cominciato a far diventare il Napoli più europeo. Ma scelgo Spalletti perché ha vinto, e chi vince ha sempre ragione. Mazzarri ha fatto vedere qualcosa di buono ma con un gioco diverso, Sarri è stato uno che ci ha fatto vedere un calcio molto bello".

Come valuta invece la presidenza ADL? Più iconica la sua era o quella di Ferlaino? "Sono di parte, il paragone non regge. Ferlaino è quello che ha portato Maradona, ha vinto due Scudetti e una Coppa UEFA, oltre alla Coppa Italia. Era un'epoca diversa ma...Quella era una squadra forte, non era solo Maradona. Era una squadra che poteva vincere ancora".