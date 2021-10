Di Fusco: "Spalletti ha chiuso il cerchio, questo è un Napoli forte. C'è una cosa in cui è migliorato tanto"

Napoli Calcio - Raffaele Di Fusco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti ha capito tutto di Napoli e del Napoli: è migliorato anche nella comunicazione. Ha dato carattere, gioco e ha dato il Noi e non l'Io. Ha rivoluzionato tutto il Napoli, in campo e fuori. E' stato bravo, come nelle altre partite, con l'uscita di Manolas a fare qualcosa di favoloso, cosa che dà maggiore sicurezza alla squadra. Ha chiuso il cerchio, questo è un Napoli forte. Meret? Le dinamiche sono cambiate, è stato sfortunato per gli infortuni".