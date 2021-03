Di Fusco: "Con il Sassuolo commessi errori da Prima Categoria... Gattuso ha già rallentato la crescita di Meret"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Raffaele Di Fusco, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La reazione del Napoli c’è stata, al di là del gioco. Peccato per la partita contro il Sassuolo, una vittoria avrebbe dato tanta positività alla squadra. Sono state commesse ingenuità assurde… Ora testa al Bologna che deve essere un riscatto, serve fare qualcosina in più. Errori come quelli visti contro il Sassuolo non si vedono nemmeno in Prima Categoria. Ospina o Meret? La crescita di Meret è stata rallentata da due anni a questa parte. Lo sfogo di Insigne? Non si è capito bene dal labiale se si è incluso anche lui nel discorso o se era solo una accusa ai compagni. Per questo non possono commentare questo episodio”.