Di Fusco: "Meret può eguagliare la carriera di Buffon, deve migliorare un solo aspetto"

Raffaele Di Fusco, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Bisogna vedere il sistema di gioco che Ancelotti adotterà ma siamo carenti in una prima punta e qualcosa a centrocampo. Attualmente abbiamo solo Milik, penso si sta trattando sia Icardi che Llorente per rinforzare il reparto offensivo. Per me Llorente lo devi prendere per forza come alternativa a Milik, invece se prendi Icardi devi dar via Milik".

"Donnarumma e Meret possono eguagliare Buffon, sono gli unici in Italia. Il portiere del Napoli piace, deve migliorare solo sulla parte bassa".