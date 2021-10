Di Fusco: "Ho sempre difeso Meret, ma Ospina sta meritando di giocare"

Raffale Di Fusco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ospina sta meritando di giocare, penso sono cambiate le dinamiche rispetto inizio anno. Lo stesso sta accadendo in difesa con Rrahmani e Manolas. Diventa difficile escludere un portiere quando fa queste prestazioni. Meret di tre anni fa e lo stesso di oggi, è stato molto sfortunato nella sua crescita".