Di Fusco: "De Laurentiis pensa che vincere voglia dire fallire. Meret? Sarà il titolare ai prossimi Mondiali con l'Italia"

Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino, è intervenuto nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Se Fabian deve fare il regista diventa complicato per le sue caratteristiche. Ha trovato difficoltà con squadre molto aggressive, non è rapidissimo e va in difficoltà. E’ un buon giocatore, ma davanti la difesa non è il suo ruolo. Perciò il Napoli cerca un regista. Nel calcio di oggi ci vogliono gli specialisti di ruolo, un adattato non va bene. Scambio Llorente-Politano? Se il Napoli ritiene Mertens una prima punta allora farebbe bene a cedere lo spagnolo. Il contratto che ha offerto De Laurentiis oggi a Mertens perché non è stato offerto mesi e mesi fa? Una società seria non diventa succube di un giocatore, in questo caso il Napoli non è stato serio a livello di programmazione e professionale. De Laurentiis ha una teoria, pensa che se il Napoli vincesse poi fallirebbe. Lukaku? Deciderà stesso lui da chi farsi marcare. Se non vuole essere marcato da Manolas va a giocare verso l’altra parte. Mertens è molto più incisivo a gara in corso rispetto a Milik, se Gattuso pensa ad una staffetta è questa la gerarchia. Meret? Ha un margine di miglioramento superiore a Donnarumma. Giocherà lui da titolare nei prossimi Mondiali con l’Italia. E’ un ragazzo di grandissima prospettiva. Zoff o Castellini? Dino ha battuto tutti i record in assoluto. Hanno fatto entrambi la storia a livello internazionale”.