Di Fusco: "Ancelotti è stato zitto e ha giocato con i calciatori di Sarri, ora mi aspetto che faccia capire perché è arrivato a Napoli"

Raffaele Di Fusco è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "La Coppa Uefa che vincemmo noi era come una Champions di oggi. Non dimentichiamo la rimonta alla Juve che fu spettacolare. I calciatori non pensano cosa è accaduto all'andata, andranno in campo contro l'Inter come ad ogni gara. Mi aspetto molto da Ancelotti, a giugno capiremo cosa è venuto a fare a Napoli. Fino adesso è stato zitto e ha giocato con la rosa di Sarri. Abbiamo tanta fiducia in lui ma prima o poi vogliamo capire questo progetto che fine sta facendo".