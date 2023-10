Di Fusco a CN24: "Meret molto sfortunato, ma deve fare uno step in più per diventare un fuoriclasse"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CN24 TV:

DI Fusco"Anguissa è calato fisicamente nel secondo tempo, ma Bellingham è immarcabile perchè sa trovare gli spazi ed è difficile da marcare. Ha un'intelligenza tattica e non mi sento di dare responsabilità particoari al francese che secondo me merita la sufficienza.

In queste partite vince chi sbaglia meno e in certe competizioni pui subire gol ad ogni occasione che concedi, diversamente dalle avversarie in campionato. In generale il Napoli ha giocato alla pari.

Nelle ultime due di campionato Garcia ha fatto delle modifiche e abbiamo rivisto il Napoli dell'anno scorso. Ieri l'allenatore non mi è piaciuto molto perchè gli avversari facevano densità e bisognava andare sugli esterni, mentre mettendo Raspadori ed Elmas fai il loro gioco creando un imbuto in zona centrale.

Gli azzurri hanno fatto una grande partita, poi Di Lorenzo ha commesso l'unico errore negli ultimi anni. Il tiro di Valverde era fortissimo e non so se Meret avesse qualche chance di pararlo.

Vinicius l'ha messa nell'angolino e Meret non ha avuto il tempo di intervenire. Ho sempre difeso Meret ma se vuole diventare un grande portiere questo è l'anno giusto. Deve portare a casa quei 5-6 punti così come fece Maignan l'anno dello scudetto del Milan anche se ammetto che il portiere azzurro ieri è stato anche sfortunato".