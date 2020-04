Vicenza, Di Carlo: "Mi auguro che la stagione possa finire ma serve una rivoluzione soprattutto in serie C. Protocollo? Tra un mese potrebbe cambiar tutto..."

Ultime calcio - Domenico di Carlo, allenatore del Vicenza, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Tutti vorremmo chiudere i campionati giocando. Tutti i calciatori e tutti i tifosi vorrebbero giocarsi i traguardi sul campo ma sappiamo è è accaduto qualcosa di mondiale. Credo che la serie A possa cominciare anche prim della B e della C ma poi serve un aiuto per il protocollo. Potremmo giocare giugno e finire ad agosto, noi non abbiamo coppe. Ridurre le squadre professionistiche è un qualcosa che andrebbe pensato oggi, visto ciò che sta accadendo. Se non si dovesse ripartire in C, verrebbe fuori un problema di sostenibilità e si potrebbe migliorare la categoria. Mi auguro che la stagione possa finire ma con il confronto e l'equilibrio che tutte le parti devono avere. Si devono fare i tamponi, ogni settimana vanno fatti gli esami: serve capire chi lo può fare. Tra un mese il protocollo potrebbe cambiare visto il miglioramento della situazione. Tutti vogliamo riprendere ma se non sarà possibile il consiglio federale deve prendere decisioni anche se certamente ci sarà qualcuno pronto a fare ricorsi".