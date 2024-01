Di Carlo: "Bravo Mazzarri e bravo il Napoli, ora serve compattezza e continuità"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Domenico Di Carlo, allenatore:



“La cura Mazzarri? Ha passato un periodo non positivo, ma adesso inizia a conoscere sempre meglio la squadra. Ieri ha cambiato un po’ il modulo e il Napoli ha vinto una partita importante. È stato un po’ troppo basso, ma la strategia è stata vincente quindi bravo Mazzarri, bravo il Napoli.

Nell’ultimo periodo la squadra subiva troppo gol e ieri Mazzarri ha fatto in modo che il reparto difensivo fosse più sicuro anche perché poi in attacco ci sono giocatori veloci.

Le stagioni vanno giocate, quest’anno il Napoli ha vissuto un’annata di cambiamento e deve ritrovare fiducia. Ci sono ancora obiettivi da poter raggiungere, solo lo scudetto è inarrivabile, ma la cosa importante è giocare per vincerle tutte, poi si vedrà dove si arriverà.

Le sconfitte o i momenti negativi danno opportunità perché trovano spazio giocatori che altrimenti avrebbero giocato meno. Questo è stato un anno difficile dall’inizio, manca anche Osimhen che prima si è fatto male e poi è andato in coppa d’Africa. Se arriva la continuità di risultati anche il gruppo stesso avrà voglia di rivalsa.

Zerbin in prestito al Frosinone? Fino a ieri non sapevano cosa farsene ma li terrei sempre giocatori veloci di gamba. Però poi vanno fatti giocare. Da ciò che leggo potrebbe andare al Frosinone e quindi giocherebbe in serie A e potrebbe tornare anche più forte.

La Supercoppa? Bisogna andarci con i piedi di piombo perché la bravura di Mazzarri e della squadra deve essere quella di trovare continuità. Quando si cambia un allenatore c’è bisogno di tempo per raggiungere equilibrio e compattezza di squadra, cosa che ieri ho intravisto.

Napoli Inter e Lazio hanno qualità, mentalità vincete per cui sono squadre che devono giocare per vincere e vincere la Supercoppa dà fiducia. Le vittorie cambiano tutto, cambiano le prospettive ed è questo quello a cui deve puntare il Napoli”