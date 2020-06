Di Canio: "Umanità e severità, così Gattuso ha conquistato il Napoli. Ancelotti? Vince dove sono i campioni. Caldo? Assurdo, i calciatori non si lamentino"

Ultime calcio Napoli - «Umanità e severità. Così Gattuso ha conquistato il Napoli». Paolo Di Canio è stato un talento puro, ex Napoli, Milan, Lazio, Juventus ma anche Celtic Glasgow e West Ham. Ora è allenatore ed è esperto di calcio inglese e commentatore Sky Sport tra i più apprezzati di tutto il panorama televisivo. Ha parlato a Il Mattino e queste sono le sue dichiarazioni:

Ancelotti all'Everton come se la sta passando?

«Ha trovato la sua dimensione: lo dice la sua storia, lui è tra i migliori nella gestione di grandi campioni che giocano nei grandi club. Ha vinto dove si vince a prescindere da chi è l'allenatore: al Real dove però hanno vinto in tanti, al Psg e al Bayern. Al Napoli invece non è andata così: al primo anno ha sfruttato i meccanismi lasciati in eredità da Sarri, al secondo doveva metterci del suo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con il banco che è saltato».

Gattuso, con la Coppa Italia, ha conquistato tutti.

«So bene cosa è l'entusiasmo di Napoli perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Ma so anche cosa Gattuso dà a una squadra, l'ho visto anche nel Milan: regole precise, durezza nei comportamenti, tanto lavoro quotidiano e poi carezze al momento giusto. Era quello che voleva il Napoli ed è quello che lui sa dare».

Può aprire un ciclo?

«A me non piaceva all'inizio quando si prendeva le colpe di ogni cosa, anche quelle che non erano le sue. A Coverciano dicono che è una cosa che non va fatta. Anche perché una volta va bene, ma poi i giocatori si creano un alibi e ci marciano. Ora ha corretto il tiro: è schietto, diretto, usa il bastone e la carota. Giusto escludere Allan perché non si allena bene, è il segnale per tutti: chiedo regole, le impongo e il primo che sbaglia, anche se si chiama Allan, va fuori. Però un'altra cosa che ha detto mi è sembrata una esagerazione: non si è né amici né nemici dei propri calciatori».

È una squadra che può fare delle brutte sorprese al Barcellona?

«Non è una squadra fatta per imporre il suo gioco, anche se con il Verona qualcosa di propositivo si è visto. Le cose migliori le ha mostrate quando si è difesa con una organizzazione impeccabile e poi è ripartita. Ecco, vero che si parte dall'1-1 ma io faccio fatica a pensare che il Barcellona imposti una partita di controllo, in cui l'obiettivo è lo 0-0 per passare il turno. Messi e gli altri non fanno calcoli: anche se magari sarà a porte chiuse ma vogliono imporre il proprio talento in ogni occasione. Ed ecco che le ripartenze del Napoli potranno far male. D'altronde, Piqué non è quello di due o tre anni fa e gli altri difensori non sono all'altezza neppure del suo rendimento di adesso».

Colpa anche del caldo?

«Che cosa assurda! I calciatori non si lamentino. Ricordo quando ci portarono a giocare a Leon, in Messico, in piena estate: c'erano 42 gradi. Ed era solo un'amichevole. A me, De Marchi e Luppi quasi serviva un respiratore a metà del primo tempo».